WTA Indian Wells: Sabalenka besteht ersten Test, Bencic überrascht

Turnierfavoritin Aryna Sabalenka ist mit einem hart erkämpften Sieg gegen McCartney Kessler in die dritte Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2025, 06:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka ist in Indian Wells erfolgreich gestartet

McCartney Kessler mag vielen Fans weltweit vielleicht noch kein begriff sein, die US-Amerikanerin hat in den vergangenen Wochen aber richtig starkes Tennis gezeigt. Als erste Gegnerin in einem Turnier möchte man Kessler also sicher nicht vorgesetzt bekommen. Aryna Sabalenka war also gewarnt - und zog sich mit einem 7:6 (4) und 6.3 erfolgreich aus der Affäre. Die nächste Aufgabe dürfte für die Weltranglisten-Erste ein wenig einfacher werden: Sabalenka trifft nämlich auf die Italienerin Lucia Bornzetti.

Für eine kleine Überraschung sorgte Belinda Bencic. Im Duell zweier Frauen, die beim gerade beendeten Swing durch den Nahen Osten jeweils ein Turnier gewonnen haben, setzte sich die Siegerin von Abu Dhabi gegen Amanda Anisimova mit 6:4, 6:7 (4) und 6:1 durch. Anisinomva hatte eine Woche nach bencic in Doha den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Für Bencic geht es gegen Diana Shnaider weiter, die Alycia Parks beim 6:1 und 6:1 keine Chance ließ.

Früher am Samstag hatte Coco Gauff gegen die immer stärker werdende Japanerin Moyuka Uchijama ein echtes Drama zu überstehen. Gauff setzte sich erst im Tiebreak des dritten Satzes durch. Nächste Gegnerin wird Maria Sakkari sein, die sich in Indian Wells stets wohl fühlt.

Eine - letztlich unbelohnte - Talentprobe lieferte die junge US-Amerikanerin Iva Jovic ab, die gegen Jasmine Paolini mit 6:7 (3), 6:1 und 3:6 verlor. Paolini spielt in Runde drei gegen Jaqueline Cristian.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells