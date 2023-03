WTA Indian Wells: Sabalenka gelingt Revanche gegen Krejcikova, auch Gauff und Sakkari siegen

Aryna Sabalenka steht beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells nach einem Dreisatzerfolg über Barbora Krejcikova im Viertelfinale. Auch Cori Gauff und Maria Sakkari sind eine Runde weiter.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.03.2023, 23:54 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht im Viertelfinale von Indian Wells

In Dubai hatte Barbora Krejcikova der frischgebackenen Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka noch die erste Saisonniederlage zugefügt, beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells schlug die Weltranglistenzweite aus Belarus nun zurück. Sabalenka setzte sich in der Runde der letzten 16 in einer intensiven Partie mit 6:3, 2:6 und 6:4 durch.

Im Viertelfinale trifft Sabalenka auf Cori Gauff. Die US-Amerikanerin besiegte die schwedische Qualifikantin Rebecca Peterson mit 6:3, 1:6 und 6:4. Im dritten Satz holte Gauff einen Break-Rückstand auf.

Nicht minder dramatisch verlief das Duell zwischen Maria Sakkari und Karolina Pliskova. Letztlich behauptete sich die Griechin nach rund zwei Stunden und 45 Minuten Spielzeit mit 6:4, 5:7 und 6:3. Sie bekommt es nun mit Jessica Pegula oder Petra Kvitova zu tun.

