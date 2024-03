WTA Indian Wells: Sabalenka muss gegen Emma Raducanu alles aufbieten - Gauff weiter

Die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka steht beim WTA-1000er-Turnier in Indian Wells im Achtelfinale - musste sich gegen Emma Raducanu aber ordentlich strecken.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.03.2024, 23:03 Uhr

Sabalenka gewann gegen die US-Open-Siegerin aus 2021 mit 6:3, 7:5, musste dabei aber im zweiten Satz alles aufbieten. Nach einem Break in der Mitte des Durchgangs schaffte Raducanu direkt den Ausgleich und schnupperte selbst an einem möglichen Satzausgleich.

Die Britin returnierte stark und erspielte sich insgesamt zehn Breakchancen, von denen sie aber nur eine nutzte - zu wenig. Beim 5:5 gelang Sabalenka schließlich das entscheidende Break mit einem gefühlvollen Stopp am Ende. Raducanu kam zwar noch mal ran, aber Sabalenka servierte dann doch aus.

Auch Coco Gauff ist weiter

Alles in allem doch ein verdienter Sieg der aggressiveren Akteurin - die am Ende bei 33 Gewinnschlägen bei 29 Fehlern ohne Not stand (Raducanu: 14:12). Dennoch ein Ausrufezeichen von Raducanu, die quasi das gesamte vergangene Jahr verletzt gewesen war, sich an beiden Handgelenken und am Knöchel hatte operieren lassen müssen.

"Ich habe nicht gehetzt, bin bei mir geblieben", fasste Sabalenka das Geheimnis ihres Erfolgs zusammen.

Zuvor hatte bereits die amtierende US-Open-Siegerin Coco Gauff die Runde der letzten 16 erreicht. Sie schlug die Italienerin Lucia Bronzetti mit 6:2, 7:6 (5) und könnte nun übermorgen - an ihrem 20. Geburtstag - auf Naomi Osaka treffen, sollte die gegen Elise Mertens gewinnen.

