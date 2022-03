WTA Indian Wells: Sabalenka scheitert, Kontaveit und Sakkari weiter

Die an Position zwei gesetzte Aryna Sabalenka ist beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells in der zweiten Runde ausgeschieden. Anett Kontaveit und Maria Sakkari schafften hingegen den Sprung in Runde drei.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.03.2022, 01:39 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka verlor in Runde zwei

Überraschung beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells: Die Weltranglistendritte Aryna Sabalenka musste sich Jasmine Paolini in Runde zwei mit 6:2, 3:6 und 3:6 geschlagen geben. "Ich bin so glücklich. Ich habe diesen Moment nicht erwartet. Ich bin einfach froh, in der dritten Runde hier zu sein", meinte die Italienerin nach dem Match. Sie trifft nun auf Viktorija Golubic.

Ansonsten setzten sich zu Beginn des Tages großteils die Favoritinnen durch: Anett Kontaveit (6:4 und 6:1 gegen Kristina Kucova) und Maria Sakkari (6:3 und 7:5 gegen Katerina Siniakova) gewannen ebenso wie Elise Mertens (6:2 und 6:1 gegen Marta Kostyuk) und Elena Rybakina (6:1 und 7:5 gegen Alison Van Uytvanck).

Etwas mehr kämpfen musste hingegen Petra Kvitova, die sich gegen Aliaksandra Sasnovich mit 6:7 (4), 6:4 und 6:4 behauptete. Sie folgte damit ihrer Landsfrau Marketa Vondrousova, die gegen Magdalena Frech mit 6:1 und 6:3 die Oberhand behielt, in die dritte Runde.

