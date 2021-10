WTA Indian Wells: Sasnovich putzt nach Raducanu auch Halep

Aliaksandra Sasnovich hat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells die zweite Überraschung geschafft. Die Weißrussin schlug nach US-Open-Siegerin Emma Raducanu auch Simona Halep.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2021, 08:54 Uhr

© Getty Images Aliaksandra Sasnovich spielt in Indian Wells groß auf

Eigentlich ist im Team Belarus im Jahr 2021 ja Aryna Sabalenka dafür vorgesehen, für die großen Siege zu sorgen. Nachdem die Nummer zwei der Welt beim WTA-Tour-1000-Event in Indian Wells aufgrund eines positiven Corona-Tests fehlt, springt einfach Aliaksandra Sasnovich in die Bresche. Sasnovich hatte in Runde zwei US-Open-Siegerin Emma Raducanu keine Chance gelassen, am Sonntag (Ortszeit) gewann sie nun auch gegen Simona Halep, diesmal mit 7:5 und 6:4.

Sie habe bereits Tickets für den Heimflug gebucht gahebat, erklärte Sasnovich nach dem Sieg gegen Halep. Am Ende sei sie richtig nervös geworden, weil ihr der Sieg so wichtig war.

Die nächste prominente Gegnerin wartet nun im Achtelfinale. Und es ist die zweite Weißrussin, die in früheren Jahren auf der WTA-Tour für Furore gesorgt hat: Victoria Azarenka. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin setzte sich gegen Petra Kvitova mit exakt demselben Ergebnis durch wie Sasnovich gegen Halep.

Fernandez mit nächstem Comeback-Sieg

Es war übrigens insgesamt kein guter Tag für die Rumäninnen: Neben Halep mussten auch Sorana Cirstea und Irina-Camelia Begu die Segel streichen. Cirstea wehrte sich lange gegen Elina Svitolina, verlor erst im Tiebreak des dritten Satzes. Begu dagegen hatte gegen Shelby Rogers keinen Auftrag, ging mit 0:6 und 2:6 unter.

US-Open-Finalistin Leylah Fernandez zeigte im letzten Match des Tages wieder einmal ihre Comeback-Qualitäten. Die Kanadierin lag gegen Anastasia Pavlyuchenkova schon mit Satz und Break zurück, gewann schließlich aber doch noch mit 5:7, 6:3 und 6:4. Fernandez spielt im Achtelfinale gegen Rogers.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells