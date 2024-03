WTA Indian Wells: Wozniacki und Raducanu feiern Auftaktsiege

Caroline Wozniacki und Emma Raducanu haben beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells jeweils ungefährdete Auftaktsiege gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2024, 23:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Caroline Wozniacki hat in Indian Wells bislang gut lachen

Bei den "Tie Break Tens" an der Seite von Holger Rune gab es für Caroline Wozniacki keine Erfolgserlebnisse, dafür in ihrem Erstrundenspiel gegen dei Chinesin Lin Zhu. Wozniacki gewann mit 7:6 (6) und 6:1 und spielt in Runde zwei gegen die an Position 25 gesetzte Donna Vekic.

Wie Wozniacki ist auch Emma Raducanu mit einer Wildcard in das 1000er im Tennis Paradise gekommen. Und die US-Open-Siegerin von 2021 rechtfertigte diesen Vertrauensvorschuss mit einem 6:2 und 6.3 gegen die spanische Qualifikantin Rebekka Masarova. Raducanu bekommt es in Runde zwei mit Dayana Yastremska zu tun.

Danielle Collins beendete ihr gestern unterbrochenes Match gegen Erika Andreeva mit 7:6 (3) und 7:6 (4) und sorgte damit dafür, dass beide Schwestern Andreeva schon in Runde eins ihren Abschied nehemn mussten. Mirra war nämlich bereits gestern an Katie Volynets gescheitert.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells