WTA Istanbul: Aus der Qualifikation - Anastasia Potapova holt in der Türkei Premierentitel

Die Russin Anastasia Potapova gewann das Endspiel der WTA-Tour-250-Veranstaltung in Istanbul gegen ihre Landsfrau Veronika Kudermetova.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.04.2022, 22:14 Uhr

© Getty Images Anastasia Potapova hat beim WTA-Tour-250-Turnier in Istanbul ihren ersten Turniersieg gefeiert

Von der Qualifikation bis zum Turniererfolg: Anastasia Potapova hat beim WTA-Tour-250-Turnier in Istanbul ihren ersten Titel auf der großen Damentour geholt. Die Junioren-Wimbledon-Championesse von 2016 bezwang im Endspiel der Sandplatz-Veranstaltung in der türkischen Hauptstadt ihre an drei gesetzte Landsfrau Veronika Kudermetova nach nur 1:23 Stunden Spielzeit klar mit 6:3, 6:1. Für die aktuell Weltranglisten-93. war es die dritte Endspiel-Teilnahme auf der WTA-Tour in ihrer noch jungen Karrier - 2018 hatte Potapova weder in Moskau noch in Tashkent das bessere Ende für sich gehabt.

Während in der Vorausscheidung Erfolge über Dea Herdzelas (Bosnien-Herezogwina) und Andrea Lazaro Garcia (Spanien) gelangen, lieferte die 21-Jährige aus Saratov im Hauptfeld Erfolge über Nikola Bartunkova (Tschechien), Petra Martic (Kroatien), Sara Sorribes Tormo (Spanien) und die Kasachin Yulia Putintseva nach. Potapova verbessert sich in der WTA-Rangliste mit ihrem Premierentitel circa auf Position 78.

