WTA Istanbul: Genie Bouchard mit mentaler Meisterleistung

Eugenie Bouchard ist beim WTA-International-Turnier in Istanbul mit einem Sieg über die topgesetzte Svetlana Kuznetsova ins Viertelfinale eingezogen - und hat dabei in Durchgang drei erfolgreich den Reset-Knopf gedrückt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.09.2020, 06:46 Uhr

© Getty Images Genie Bouchard

2 Stunden und 50 haben sich Bouchard und Kuznetsova am Donnerstagabend auf dem Court bespielt, mit 7:6 (3), 6:7 (5), 6:2 behielt die Kanadierin letztlich die Oberhand über die zweifache Grand-Slam-Turniersiegerin.

Dabei wäre es beinahe nicht zu einem Dreisatz-Drama gekommen: Bouchard hatte gegen die topgesetzte Kuznetsova (WTA-Nr. 34) bereits mit 7:6 (3) und 4:1 geführt. Und beim 5:4 (und Aufschlag Kuznetsova) drei Matchbälle. Doch die 35-jährige "Kuzi" blieb dran und holte sich Satz zwei.

Und hätte dort eigentlich mit einem mentalen Vorsprung starten sollen. Jedoch war es Bouchard, die einen Blitzstart hinlegte, 13 Punkte in Folge machte, ratzfatz mit 3:0 führte und sich diesen Vorsprung nun nicht mehr aus der Hand nehmen ließ.

Bouchard versucht's mit dem Vergessen

"Das war mental extrem hart", zeigte sie sich im Anschluss erleichtert. "Ich habe einfach versucht, nicht daran zu denken, es wegzublicken. Wenn ich dran gedacht hätte, wäre ich wütend und frustriert geworden, das hätte kaum geholfen. Ich habe sprichwörtlich versucht, eine Amnesie herbeizuführen und es zu vergessen."

Bouchard ist damit weiterhin auf einem guten Weg in Richtung alte Gefilde, was die Weltrangliste angeht. Zumindest so langsam. In Istanbul steht sie nach Auckland (zu Beginn des Jahres) Und Prag (im August) in ihrem dritten Viertelfinale des Jahres, und der Wiedereinzug in die Top 200 ist in Sicht. Konkret: Er wäre bewerkstelligt, sollte die ehemalige Nummer 5 im WTA-Ranking am Freitag gegen Danka Kovinic siegen. Im aktuellen Live-Ranking steht Genie auf Platz 216. Im August war sie noch auf Rang 330 notiert.

Bouchard hatte zuletzt wieder sportlich von sich reden gemacht und sich Lob von Gil Reyes, dem legendären Fitnesscoach von Andre Agassi eingeholt. In Prag hatte Bouchard zudem Rennae Stubbs als Trainerin an ihrer Seite.