WTA Jiangxi: Siegemund schaltet Korpatsch aus

Laura Siegemund hat auch das dritte Tennisduell gegen Tamara Korpatsch glatt gewonnen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 30.10.2024, 08:39 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund hat Tamara Korpatsch erneut besiegt

Die 36-Jährige aus Metzingen setzte sich im Achtelfinale des WTA-Turniers in Jiangxi/China nach gut zwei Stunden mit 6:4, 6:4 durch, zuvor hatte Siegemund die Hamburgerin bereits zweimal auf deutschem Boden in zwei Sätzen bezwungen. 2018 in Hechingen und 2021 in Bad Homburg.

Siegemund (WTA 101), die zum Auftakt die Japanerin Moyuka Uchijima geschlagen hatte, trifft im Viertelfinale auf Mananchaya Sawangkaew aus Thailand oder Lokalmatadorin Zheng Saisai. Korpatsch (Nr. 200) war durch einen Zweisatzsieg über die Indonesierin Priska Madelyn Nugroho weitergekommen.