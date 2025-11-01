WTA Jiujiang: Finale! Lilli Tagger wehrt Matchbälle ab!

Lilli Tagger steht nach einem 6:1, 4:6 und 7:5 gegen Titelverteidigerin Viktorija Golubic beim WTA-Tour-250-Turniers in Jiujiang sensationell im Finale. Und wehrte auf dem Weg dorthin drei Matchbälle ab!

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.11.2025, 14:35 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Lilli Tagger spielt in Jiujiang eine grandiose Woche

Endlich waren mal ein paar Zuschauer in das Stadion in Jiujiang gekommen. Und sie bekamen einen ersten Satz zu sehen, in dem Lilli Tagger dominant agierte. 26 Punkte gingen an den Schützling von Francesca Schiavone, lediglich zwölf an die favorisierte Schweizerin.

Dass es in dieser Tonart nicht weitergehen würde, war fast klar. Aber Lilli Tagger ließ sich auch vom frühen Break zum 0:2 im zweiten Durchgang nicht aus der Ruhe bringen, agierte auch nach kleineren Unsicherheiten beim Volley. Mit dem Break zum 4:3 schien die Teenagerin schon auf der Siegerstraße. Aber Golubic, die im vergangenen Jahr in Jiujiang den Titel geholt hatte, kam zurück, glänzte vor allem in der Defensive. Und schaffte mit 6:4 den Satzausgleich.

Tagger ist ja mit Francesca Schiavone unterwegs. Und die italienische Legende, bei der Tagger seit nunmehr mehr als einem Jahr trainiert, sah einen ausgeglichenen Beginn des dritten Satzes. Ehe sich die routinierte Golubic dann doch absetzen konnte. War mit dem 2:5 schon alles vorbei? Von wegen! Tagger gewann mit eigenem Service das folgende Spiel, kam mit dem Break auf 4:5 heran, wehrte Augenblicke später drei Matchbälle ab. Und schaffte tatsöchlich noch den Ausgleich!

Damit nicht geung: Tagger holte sich das nächste Break - zu null! Am Ende hieß es 6:1, 4:6 und 7:5 für die Österreicherin. Die damit in der WTA-Weltrangliste schon an den Top 150 knabbert.

