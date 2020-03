WTA: Julia Görges schon wieder auf Coach-Suche

Julia Görges hat sich nach nicht einmal einem halben Jahr von ihrem Trainer Jens Gerlach getrennt. Dies bestätigte die 31-Jährige am Dienstag der Süddeutschen Zeitung.

© Jürgen Hasenkopf Schon wieder Geschichte: Julia Görges und Jens Gerlach

"Nachdem wir unsere Partnerschaft und die persönlichen Umstände überprüft haben, halten wir es für das Beste, getrennte Wege zu gehen. Ich möchte Jens für seine harte Arbeit danken", sagte Görges demnach. Der bisherige Saison-Verlauf gestaltete sich für die langjährige Fed-Cup-Spielerin nicht zufriedenstellend: In Auckland startete sie als Titelverteidigerin, verlor im Viertelfinale gegen Caroline Wozniacki. Bei den Australian Open kam das Aus in Runde drei gegen Alison Riske. Und zuletzt in Doha war in Runde eins gegen die Griechin Maria Sakkari Schluss.

"Julia und ich haben in den vergangenen fünf Monaten sehr intensiv an einigen Dingen gearbeitet", sagte Gerlach der Zeitung. Nun hätten "persönliche Gründe" dazu geführt, dass es "im besten Interesse aller" zum Ende der Zusammenarbeit kam. Gerlach hatte für die Zusammenarbeit mit Görges sein Amt als Kapitän des Fed-Cup-Teams aufgegeben.

Für die anstehenden Turniere in Indian Wells, Miami und Charleston plant Görges laut des Berichts ohne einen Trainer. Vor dem Beginn der Zusammenarbeit mit Gerlach hatte sich die aktuelle Nummer 38 binnen vier Monaten von den Coaches Michael Geserer und Sebastian Sachs getrennt.