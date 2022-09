WTA: Kerber lobt Swiatek - und plant schon das Comeback

Angelique Kerber hat am Samstagabend als Expertin bei Eurosport das Finale der Frauen bei den US Open 2022 begleitet. An einer Rückkehr nach ihrer Babypause ließ Kerber keine Zweifel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2022, 14:43 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber wird nach ihrer Babypause auf die WTA-Tour zurückkehren

Zwei gegen eine, das wäre unfair gewesen, hat Angelique Kerber vor Beginn der US Open in den sozialen Medien gepostet. Und damit der breiten Öffentlichkeit ihre Schwangerschaft verkündet. Ein bisschen Tennis aus New York hat die dreimalige Major-Siegerin aber doch mitbekommen. Ach, was: ganz viel Tennis, wie Kerber am Samstagabend erzählte. Da war die 34-Jährige bei Eurosport als Expertin geladen, um mit Barbara Rittner als Expertin das Endspiel der Frauen zwischen Iga Swiatek und Ons Jabeur zu begleiten.

Und da zeigte sich Kerber vor allem zu Beginn des zweiten Satzes von der späteren Siegerin begeistert, ja, sie bescheinigte Iga Swiatek gar eine „perfekte Leistung“. Dass die erst 21-jährige Polin trotz eines späten Comebacks von Jabeur die Nerven behielt und erneut in einem Endspiel keinen Satz abgab, fand auch Rittner äußerst bemerkenswert. Ganz abgesehen von der Beinarbeit der frisch gebackenen US-Open-Championesse: „Sie bewegt sich unglaublich heute - ihre Beinarbeit: Hut ab!“, konnte sich Kerber begeistern.

Keinen Zweifel ließ Angelique Kerber daran, dass sie nach ihrer Babypause auf die WTA-Tour ein Comeback geben wird: „Ich höre noch nicht auf, ich komme auf jeden Fall wieder.“ Und eines hat sie sich für ihre spielerische Zukunft vorgenommen: Sie werde ihre Gegnerinnen noch genauer beobachten, um ihre Taktik weiter zu optimieren.