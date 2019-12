WTA: Kim Clijsters will es im März wissen

Die ehemalige Weltranglisten-Erste hat nun einen neuen Termin für ihr Comeback gefunden. Die Belgierin peilt einen Start in Monterrey an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.12.2019, 08:24 Uhr

© Getty Images Kim Clijsters bei ihrem letzten Einsatz 2012

Eigentlich hätten es schon die Australian Open werden sollen, bei denen Kim Clijsters sich nach ihrem (zweiten) Rücktritt 2012 wieder auf der WTA-Tour zurückmeldet. Doch die mittlerweile 36-Jährige musste im Training einen Rückschlag hinnehmen, zerrte sich das Seitenband. Eine Operation war nicht nötig, die Belgierin wurde an der eigenen Akademie in Bree behandelt.

„Ich bin mit meinen Fortschritten richtig zufrieden, und es ist toll, wieder auf den Court zurück zu kommen und Tennis zu spielen“, erklärte Clijsters. „Es war ein Rückschlag, aber hat mir auch gezeigt, wie sehr ich gewillt bin, zu dem Sport zurückzukehren, den ich liebe.“

Der Plan sieht nun vor, dass Clijsters beim WTA International Event in Monterrey (02. bis 08. März 2020) ihr Comeback gibt und danach in Indian Wells spielt. Danach soll es auf die Asche von Charleston gehen. Ihr letztes Wettkampf-Match hat Clijsters 2012 bei den US Open in der zweiten Runde gegen Laura Robson mit 6:7 (4) und 6:7 (5) verloren.