WTA: Lara Arruabarrena beendet mit 30 Jahren ihre Karriere

Die Spanierin Lara Arruabarrena hat ihre aktive Tenniskarriere beendet. Sie konnte im Einzel zwei und im Doppel acht Turniersiege auf der WTA-Tour feiern.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.08.2022, 08:29 Uhr

© Getty Images Lara Arruabarrena beendete mit 30 Jahren ihre Tenniskarriere

Eine Karriere ist am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen: Lara Arruabarrena hat mit 30 Jahren ihre aktive Tennis-Laufbahn für beendet erklärt. Arruabarrena hatte 2017 mit Rang 52 ihre beste Karrieplatzierung erreicht, 2016 stand sie im Doppel auf Position 28. Gesamt erspielte die Ibererin in ihrem 15 Jahre andauerndem Werdegang 3.362.484 US-Dollar an Preisgeld. Gerade in den letzten drei, vier Jahren hatten allerdings die guten Ergebnisse für die Spanierin gefehlt - 2019 fiel sie auch aus den Top 100 des Damen-Rankings heraus und konnte sich in weiterer Folge nicht mehr zurückarbeiten.

Zum Abschied postete sie diese Nachricht in ihren sozialen Netzwerken: "Ein sehr wichtiger Abschnitt geht für mich zu Ende. Was mein Leben, mein tägliches Leben, war, seit ich denken kann. Danke an diesen Sport, der mir so viel gegeben hat, Erfahrungen, Menschen und Freundschaften. Danke an alle, die auf die eine oder andere Weise daran beteiligt waren, danke an die Sponsoren, die das eine oder andere Mal in meiner Karriere auf mich gesetzt haben. Ich bin ewig dankbar."

Die im Baskenland geborene Rechthänderin konnte im Einzel zwei Titel auf der WTA-Tour einfahren - 2012 in Bogotá (Kolumbien) und 2016 in Seoul (Südkorea). Im Doppel gelangen ihr insgesamt acht Turniersiege - zuletzt 2016 in Gstaad an der Seite der Schweizerin Xenia Knoll. 2019 holte sie noch den Doppel-Titel beim WTA-Challenger-Turnier in Karlsruhe. Bei Grand-Slam-Turnieren kam sie nie über die zweite Hauptrunde hinaus.