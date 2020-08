WTA Lexington: Serena Williams gewinnt Auftaktmatch

Serena Williams hat ihre erste Partie nach der coronabedingten Tour-Unterbrechung in drei Sätzen gewonnen.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 11.08.2020, 20:30 Uhr

© Getty Images Serena Williams hatte in ihrem Auftaktmatch zu kämpfen

Tennis-Star Serena Williams ist nach rund sechsmonatiger Corona-Zwangspause erfolgreich in das WTA-Turnier in Lexington/Kentucky gestartet. Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin aus den USA setzte sich in der ersten Runde gegen Landsfrau Bernarda Pera mit 4:6, 6:4, 6:1 durch. Zwischenzeitlich war Williams mit 4:6, 4:4 und 0:40 in Rückstand gelegen.

Den Achtelfinalgegner spielen ihre zwei Jahre ältere Schwester Venus Williams und die Weißrussin Viktoria Azarenka aus. Ihr letztes Match hatte Williams im Fed Cup Anfang Februar bestritten. Die 38-Jährige hatte zuletzt ihre Absicht bekräftigt, bei den US Open (ab 31. August) in New York teilzunehmen.

