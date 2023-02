WTA Linz: Anastasia Potapova holt zweiten Karrieretitel

Die bei den Upper Austrian Ladies Linz an acht gesetzte Anastasia Potapova gewinnt das Endspiel gegen die Kroatin Petra Martic.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2023, 16:50 Uhr

© GEPA pictures Anastasia Potapova gewinnt in Linz ihren zweiten Karrieretitel

Die Weltranglisten-44. Anastasia Potapova holte sich beim WTA-Tour-250-Turnier in Linz ihren zweiten Turniersieg ihrer Karriere. Die in Oberösterreich achtgesetzte Russin setzte sich in einem recht einseitigem Endspiel gegen die um zehn Ränge besser platzierte Kroatin Petra Martic nach lediglich 76 Minuten Spielzeit mit 6:3, 6:1 durch.

Die 21-Jährige aus Südostrussland hatte im April des Vorjahres den Titel beim Sandplatzturnier in Istanbul geholt, wo sie im Endspiel ihre Landsfrau Veronika Kudermetova ebenfalls mit 6:3, 6:1 bezwingen konnte. Potapova hatte im Achtelfinale der Upper Austrian Ladies Jule Niemeier und im Viertelfinale Anna-Lena Friedsam aus dem Wettbewerb genommen.

