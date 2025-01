WTA Linz: Auch Marketa Vondrousova kommt nach Oberösterreich

Die Tennisfans dürfen sich auf das Gastspiel einer Wimbledonsiegerin freuen. Marketa Vondrousova, die im Sommer 2023 als erste ungesetzte Spielerin der Tennisgeschichte das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon gewann, hat für das Upper Austria Ladies Linz, das vom 26. Jänner bis 2. Februar 2025 im Linzer Design Center stattfindet, gemeldet. Für Vondrousova ist Linz ein wichtiger Fixpunkt auf ihrer Comeback-Tour.

von PM

zuletzt bearbeitet: 13.01.2025, 14:50 Uhr

© Alexander Scheuber Marketa Vondrousova wird schon bald in Linz aufschlagen

Im vergangenen Jahr musste die Tschechin ihre Saison bereits nach dem Wimbledon-Turnier aufgrund einer Schulteroperation frühzeitig beenden. Nach einer intensiven Vorbereitung will sie jetzt wieder angreifen und zu einem ihrer Lieblingsturniere zurückkehren.



2023 erreichte sie nämlich im Design Center bereits das Halbfinale. „Es ist nicht so weit bis zu meiner Heimat Prag. Deshalb ist auch meine Familie häufig hier“, sagt Vondrousova, die mit dem Schwung aus Oberösterreich vor zwei Jahren das bisher beste Jahr ihrer Karriere spielte und in Wimbledon mit einem Finalsieg über Ons Jabeur das traditionsreichste Tennisturnier der Welt gewann. So katapultierte sie sich auch in die Top10 der Welt. In der Folge erreichte die Linkshänderin bei den US Open das Viertelfinale und war auch bei den WTA-Finals am Start. Zwei Jahre zuvor gewann Vondrousova völlig überraschend bei den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille und musste sich erst Belinda Bencic geschlagen geben – die Schweizerin trifft sie nun beim Upper Austria Ladies Linz 2025 wieder!



„Wir freuen uns sehr, dass wir neben Olympiasiegerin Belinda Bencic nun auch Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova bei uns in Linz begrüßen dürfen. Im letzten Jahr musste sie ihre Teilnahme noch verletzungsbedingt absagen. Umso mehr freuen wir uns darauf, dass sie nun zu uns kommt. Ich erinnere mich noch gut an ihren Auftritt im Design Center von vor zwei Jahren und bin mir sicher, dass sie wieder an diese Leistungen anknüpfen wird“, sagt Turnierdirektorin Sandra Reichel. Die 25-Jährige könnte in Linz die Tradition erfolgreicher tschechischer Spielerinnen fortsetzen. Bereits siebenmal triumphierte nämlich bereits eine Tschechin beim Linzer Damentennisklassiker. Zuletzt gelang das Barbora Strycova im Jahr 2017. Acht Jahre später nimmt Marketa Vondrousova nun einen neuen Anlauf.