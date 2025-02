WTA Linz: Ekaterina Alexandrova krönt sich zur Titelträgerin

Ekaterina Alexandrova ist die Siegerin des WTA 500er-Turniers in Linz! Die Russin siegte im Endspiel gegen Dayana Yastremska 6:2, 3:6, 7:5 und feiert ihren fünften WTA-Titel.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2025, 16:29 Uhr

© Getty Images Ekaterina Alexandrova ist die diesjährige Gewinnerin des WTA-Turniers in Linz.

Ekaterina Alexandrova erwischte am Sonntagnachmittag den besseren Start in das finale Duell um den Titel. Bereits nach einer halben Stunde ging die 30. des WTA-Rankings mit der Satzführung in den zweiten Durchgang.

Dayana Yastremska kämpfte sich jedoch, trotz erneutem Aufschlagverlust zu Beginn des zweiten Satzes, in das Match und gewann nach dem 0:3 die folgenden sechs Spiele, was den Satzausgleich und einen entscheidenden dritten Satz bedeutete.

Dayana Yastremska mit überlegener Phase

Das berühmte Momentum lag nun so bei der Ukrainerin, die aktuell auf Rang 72 in den WTA-Charts platziert ist. Und das blieb bei der 24-Jährigen, die auch den dritten Satz mit zwei weiteren Spielgewinnen eröffnete. Es war der vierte Aufschlagverlust in Folge für Ekaterina Alexandrova.

Doch wieder sollte der Vorteil kippen, wenn auch erst am Ende der Partie. Beim Stand von 5:5 musste Dayana Yastremska den Aufschlagverlust hinnehmen und gab so den Titel aus der Hand. Nach 2:13 Stunden Spielzeit krönte sich Ekaterina Alexandrova zur Linz-Siegerin 2025.

Alexandrova erweitert damit ihre Titelsammlung auf die Anzahl von fünf Trophäen. Mit den 500 Punkten für den Turniersieg wird die Russin ab Montag höchstwahrscheinlich auf Rang 25 geführt werden.