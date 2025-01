WTA Linz: Turnierfavoritin Muchova erreicht das Halbfinale

Karolina Muchova ist mit einem Drei-Satz-erfolg gegen Anastasia Potapova in die Vorschlussrunde des WTA-Tour-500-Turniers in Linz eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2025, 19:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Karolina Muchova am Freitag in Linz

Viertelfinaltag in Linz - und den Anfang machte die wiedererstarkte Dayana Yastremska mit einem 7:5 und 6:0 gegen Maria Sakkari. Da ließ sich Clara Tauson nicht lumpen: Die junge Dänin gewann gegen Anna Blinkova sicher mit 6:3 und 6:4. Blinkova hatte im Achtelfinale mit Elina Svitolina die Nummer zwei in Linz geschlagen.

Das Top-Match des Freitags ging dann an Karolina Muchova. Die an Position eins gesetzte Tschechin behielt gegen Anastasia Potapova mit 6:3, 3:6 und 6:3 die Oberhand. In der Vorschlussrunde bekommt es Muchova morgen entweder mit Ekaterina Alexandrova oder Petra Martic zu tun.

Die am höchsten dekorierte Spielerin in Linz ist aber wohl Katerina Siniakova, die im Doppel mittlerweile bei zehn Grdn-Slam-Erfolgen hält. Und in Linz steht Siniakova mit Partnerin Shuai Zhang auch schon im Halbfinale. Die beiden besiegte Qianhui Tang und Emily Appleton mit 7:5 und 6:2.

Hier da Einzel-Tableau in Linz