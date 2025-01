WTA Linz: Muchova startet stark, Svitolina fliegt raus

Turnierfavoritin Karolina Muchova ist souverän in das WTA-Tour-500-Event in Linz gestartet. Ausgeschieden ist dagegen Elina Svitolina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.01.2025, 19:50 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova ist in Linz souverän gestartet

Die große Favoritin steht sicher im Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Linz, die Nummer zwei von Linz musste sich dagegen verabschieden. Während nämlich Karolina Muchova gegen Sara Sorribes Tormo ungefährdet mit 6:2 und 6:3 gewann, musste sich Elina Svitolina der Russin Anna Blinkova mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben.

Muchova, die bei den Australian Open früh an Naomi Osaka gescheitert war, trifft in der Runde der letzten acht am Freitag auf Anastasia Potapova. Letztere hat in linz schon einmal den Titel geholt.

Svitolina-Bezwingerin Blinkova muss gegen Clara Tauson ran. Die junge Dänin hatte sich schon gestern mit einem glatten Erfolg gegen Sorana Cirstea einen Platz im Viertelfinale geholt.

Hier das Einzel-Tableau in Linz