WTA Linz: Elise Mertens und Ekaterina Alexandrova eine Runde weiter

Am Mittwoch gab es beim WTA-Turnier in Linz großteils Siege der Favoritinnen. Sowohl Elise Mertens als auch Ekaterina Alexandrova fuhren Erfolge ein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.11.2020, 21:48 Uhr

© GEPA Pictures Elise Mertens steht in Linz in der zweiten Runde

Nachdem am Dienstag bereits die topgesetzte Aryna Sabalenka erfolgreich ins WTA-Turnier von Linz gestartet war, zog die an Position zwei geführte Elise Mertens am Mittwoch nach. Die Belgierin erwischte gegen die Qualifikantin Anhelina Kalinina einen schwachen Start, gewann aber letzlich souverän mit 2:6, 6:1 und 6:2. In der zweiten Runde trifft die Weltranglisten-21. auf Vera Zvonareva.

Auch die gesetzten Nadia Podoroska, Veronika Kudermetova und Jil Teichmann bestritten erst am Mittwoch ihr erstes Einzel in Oberösterreich. Während French-Open-Halbfinalistin Podoroska Irina-Camelia Begu mit 6:4 und 6:4 schlug und Kudermetova an Lokalmatadorin Barbara Haas sogar die Höchststrafe verteilte, musste sich Teichmann der Französin Oceane Dodin mit 6:1, 4:6 und 2:6 geschlagen geben.

Die an Position vier gesetzte Ekaterina Alexandrova löste indes bereits ihr Ticket für das Viertelfinale. Die 25-Jährige schlug Varvara Gracheva imn einem rein russischen Duell mit 7:5 und 6:1. Ebenfalls bereits in der Runde der letzten Acht stehen Barbora Krejcikova (5:7, 7:6 (7) und 6:4 vs. Greet Minnen) und Aliaksandra Sasnovich (3:6, 6:1 und 6:3 vs. Jana Fett).

Der Spielplan für Donnerstag

Das Einzel-Tableau in Linz