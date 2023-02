WTA Linz: Eva Lys erhält Wildcard fürs Hauptfeld, ÖTV-Trio kämpft in Quali

Über eine Wildcard für das Linz-Hauptfeld freut die 21-jährige Hamburgerin Eva Lys, eines der größten deutschen Tennistalente.

von PM / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 03.02.2023, 20:12 Uhr

Voll fokussiert: Eva Lys bei den Upper Austria Ladies Linz

Mit Lys und Niemeier ist Deutschland stark vertreten bei Österreichs bedeutendster Frauensport-Veranstaltung.

Jule Niemeier, Deutschlands Spielerin des Jahres 2022, brillierte im Vorjahr speziell bei zwei Grand-Slam-Turnieren: In Wimbledon erreichte sie das Viertelfinale, verlor dann das interne deutsche Duell mit Tatjana Maria knapp in drei Sätzen. Bei den US Open kam sie mit Siegen über Sofia Kenin, Yulia Putintseva und Zheng Qinwen bis ins Achtelfinale, das sie in drei Sätzen gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek verlor. Dritte deutsche Spielerin im Hauptfeld ist Tamara Korpatsch. Die 27-Jährige Hamburgerin rutschte hinein, weil Elisabetta Cocciaretto verletzungsbedingt absagen musste.

Julia Grabher will's wissen

Julia Grabher hat 2022 wenig anbrennen lassen! Die 26-jährige Vorarlbergerin hat sich zur Zusammenarbeit mit Trainer Günter Bresnik entschieden, sich zu Österreichs Nummer eins und im WTA-Ranking in zweistellige Sphären vorgearbeitet (Platz 82). Im Jänner 2023 schaffte sie bei den Australian Open erstmals die Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier, verlor mit 2:6, 3:6 gegen Anett Kontaveit. Gibt es ein Geheimnis dafür, warum Grabher „stärker“ geworden ist, im wahrsten Sinne des Wortes? In der Saisonvorbereitung hat sie auf Teneriffa trainiert, unter anderem mit Jan-Lennard Struff (D) und ihrem ÖTV-Kollegen Dennis Novak, ebenfalls ein Bresnik-Schützling. Und auf Empfehlung Bresniks hat Grabher mit Österreichs Parade-Zehnkämpfer Dominik Distelberger trainiert. „Weil Zehnkämpfer komplette Athleten sind, ihren Körper genau kennen“, erklärte Bresnik.

Die Armada der aufstrebenden Jungstars wird von der 18-jährigen Tschechin Linda Noskova angeführt. Sie hat heuer schon mit ihrem Finaleinzug in Adelaide für Schlagzeilen gesorgt. In die WTA-Siegerinnenliste bereits eingetragen hat sich die 21-jährige Anastasia Potapova, sie hat im April 2022 in Istanbul ihren Premierentitel auf der Tour gefeiert.

Linz-Siegerin von 2015 erhält Wildcard für die Qualifikation

Topgesetzt in Linz ist die Griechin Maria Sakkari, aktuell die Nummer 7 der Welt, außerdem dabei sind Katerina Siniakova (Olympiasiegerin und aktuelle Australian-Open-Siegerin im Doppel), Sofia Kenin (Australian-Open-Siegerin von 2020), Camila Giorgi (Linz-Siegerin von 2018 und Donna Vekic (Viertelfinalistin bei den Australian Open 2023).

Somit präsentiert sich das WTA-Turnier in Linz (5. bis 12. Februar 2023) ein ebenso brillantes wie ausgewogenes Spielerinnenfeld. Noch eine Linz-Siegerin will ihre Chance nützen, ins Hauptfeld einzuziehen: Anastasia Pavlyuchenkova, die 2015 den Linzer Damentennis-Klassiker gewonnen hatte, bekam von Turnierdirektorin Sandra Reichel eine Wildcard für die Qualifikation.

ÖTV-Trio kämpft um den Einzug ins Hauptfeld

Auch drei Österreicherinnen versuchen ihr Glück in der Qualifikation: Die Oberösterreicherin Barbara Haas, Österreichs langjährige Nummer eins, hat für ihr Heimturnier von Sandra Reichel ebenso eine Wildcard erhalten wie Sinja Kraus, hinter Julia Grabher die Nummer zwei im ÖTV. „Es ist immer schön, im eigenen Land spielen zu können. Ich habe ja im November 2021 zum ersten Mal hier gespielt und mich super wohl gefühlt. Freue mich natürlich sehr, dass ich die Wildcard bekommen habe und auf die Erfahrungen, die ich hier sammeln kann“, sagte Sinja Kraus. Die Dritte im Bunde ist Veronika Bokor, sie hat sich ihre Wildcard voriges Wochenende wie berichtet selbst erspielt – als Gewinnerin der Young-Ladies-Challenge im Tenniszentrum Linz-Froschberg.