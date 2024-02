WTA Linz: Jelena Ostapenko holt den Titel!

Die topgesetzte Jelena Ostapenko (WTA-Nr. 12) ist ihrer Favoritinnenrolle beim WTA-Turnier in Linz gerecht geworden. Sie gewann im Finale gegen Ekaterina Alexandrova.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.02.2024, 15:38 Uhr

© Getty Images Jelena Ostapenko

Ostapenko siegte am Sonntagnachmittag klar mit 6:2, 6:3 und sicherte sich damit ihren achten Titel auf Tour-Ebene. Ihren größten Erfolg hatte sie 2017 mit dem Sensationssieg bei den French Open gefeiert.

Beim 500er-Turnier in Linz stand die Lettin jedoch ausgerechnet im Auftaktspiel schon vor dem Aus, gegen Clara Tauson lag sie bereits mit 3:6, 1:4 zurück, siegte aber am Ende im Tiebreak des dritten Satzes nach Abwehr eines Matchballes. Und gab im Anschluss in ihren drei übrigen Begegnungen nur noch 13 Spiele insgesamt ab.

Gegnerin Alexandrova hatte dabei mehr zu kämpfen, vor allem im Halbfinale gegen Donna Vekic, das sie in drei engen Sätzen gewann.

Ostapenko nimmt neben 500 Weltranglistenpunkten auch schöne 123.480 Euro mit nach Hause.

Bereits im Januar hatte sie das Turnier in Adelaide für sich entschieden. Bei den Australian Open stand am vergangenen Wochenende noch im Finale der Doppelkonkurrenz und kam mit entsprechendem Jetlag in Österreich an.

Shnaider holt Premierentitel in Hua Hin

Schon am frühen Morgen europäischer Zeit hatte Diana Shnaider das Turnier in Hua Hin für sich entschieden und dabei ihren ersten Titel auf der Tour gefeiert. Sie schlug Titelverteidigerin Zhu Lin mit 6:3, 2:6, 6:1.

"Die Atmosphäre hier fühlt sich wie ein Grand-Slam-Turnier an", sagte sie. "Das ist ein Grand Slam für mich. Die Leute und die Energie waren wahnsinnig toll für mich."