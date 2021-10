WTA Linz: Simona Halep schlägt dank Wildcard in Österreich auf

Die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep wird dank einer Wildcard beim WTA-250-Turnier in Linz an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.10.2021, 05:50 Uhr

© Getty Images Simona Halep wird in diesem Jahr in Linz aufschlagen

Tolle Nachrichten für die österreichischen Tennisfans: Simona Halep wird in diesem Jahr am WTA-250-Event in Linz teilnehmen. Wie die Veranstalter am Dienstag bekanntgaben, erhielt die Rumänin für das Turnier in Oberösterreich eine Wildcard.

Neben US-Open-Siegerin Emma Raducanu wird somit eine weitere Grand-Slam-Championesse in Linz aufschlagen. Halep gewann in ihrer Karriere bislang zwei Major-Events: 2018 siegte sie bei den French Open, ein Jahr darauf erfüllte sich die 30-Jährige mit dem Triumph in Wimbledon ihren Kindheitstraum.

In dieser Saison lief es für die Rumänin allerdings nicht ganz nach Plan: Halep fiel in der Weltrangliste auf Platz 18 zurück und wartet noch auf den ersten Turniersieg. Verantwortlich dafür war auch eine Wadenverletzung, aufgrund derer die 30-Jährige die French Open, Wimbledon und die olympischen Spiele verpasste.

Nicht zuletzt deshalb freut sich Halep auf ihren Auftritt in Oberösterreich: "Ich freue mich sehr darauf, erstmals seit 2012 wieder in Linz zu spielen. Ich konnte in dieser Saison nicht so viel spielen wie ich es vorhatte, deshalb ist es eine tolle Möglichkeit für mich, noch ein weiteres Hallenturnier bestreiten zu können. Ich hoffe, dass ich in Linz die Saison mit einem Höhepunkt beende und bedanke mich bei Turnierdirektorin Sandra Reichel für die Wildcard."