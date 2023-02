WTA Linz: Topfavoritin Maria Sakkari im Halbfinale

Maria Sakkari macht das Beste aus ihrem ersten Auftritt beim WTA-Tour-250-Turnier in Linz. Die Griechin steht nach einem 6:3 und 7:6 (9) gegen Donna Vekic im Halbfinale.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.02.2023, 23:25 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari am Freitag in Linz

An Drama hat es dem dritten Viertelfinale beim WTA-Tour-250-Turnier in Linz nicht gemangelt. Denn Maria Sakkari musste im zweiten Satz nicht weniger als fünf Satzbälle von Donna Vekic abwehren, bevor sie das Tiebreak mit 11:9 für sich entscheiden konnte. In der Vorschlussrunde trifft die an Position eins gesetzte Griechin Petra Martic, die Clara Tauson mit 6:4 und 7:5 in die Schranken weisen konnte.

In der unteren Hälfte des Tableaus haben sich Anastasia Potapova und Marketa Vondrousova für das Halbfinale qualifiziert. Potapova besiegte nach Jule Niemeier mit Anna-Lena Friedsam die nächste Deutsche, Vondrousova profitierte von der Aufgabe von Dalma Galfi.

