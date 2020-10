WTA Linz: Turnierchefin Sandra Reichel freut sich auf 1.000 Fans pro Tag

Beim WTA-Turnier in Linz kann, Stand jetzt, mit Zuschauern gespielt werden. Turnierchefin Sandra Reichel geht für die 30. Ausgabe des Traditionsturniers auf der Linzer Gugel von 1.000 Fans pro Tag aus.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 22.10.2020, 19:12 Uhr

© GEPA Pictures Sandra Reichel mit Vorjahressiegerin Cori Gauff

Großes Aufatmen bei Sandra Reichel nach der jüngsten Regierungserklärung, wonach bei Indoor-Veranstaltungen täglich 1.000 Zuschauer erlaubt sind! „Wir haben mit dem Ticketvorverkauf gewartet, bis wir die Gewissheit der Politik hatten. Jetzt freuen wir uns, bei unserem Jubiläumsturnier 30 Jahre Upper Austria Ladies Linz pro Tag 1.000 Zuschauer begrüßen zu dürfen“, erklärte die Turnierdirektorin am Dienstag. Wie berichtet, findet das WTA-Turnier vom 7. bis 15. November 2020 in der TipsArena statt!



Was Sandra Reichel den Tennisfans schon versprechen kann: „Es wird, wie immer in Linz, eine hochkarätige Besetzung geben.“ Das Geheimnis, welche Weltklassespielerinnen sich für den Linzer Tennisklassiker angemeldet haben, will die Turnierchefin in den kommenden Tagen lüften. „Das Wichtigste ist für mich aber die Botschaft, dass das Turnier in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann."

Im vergangenen Jahr hatte sich Cori Gauff ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour geholt, nachdem sie im Endspiel die French-Open-Gewinnerin von 2017, Jelena Ostapenko, besiegen konnte. Ein neuerlicher Auftritt von Gauff in Linz ist nicht ausgeschlossen, derzeit spielt die US-Amerikanerin in Ostrava, wo sie allerdings am Donnerstag gegen Aryna Sabalenka ausgeschieden ist. Ostrava ist das einizge andere WTA-Turnier nach den French Open neben Linz.