WTA Linz: Upper Austrian Open finden in zweiter November-Woche statt

Das traditionelle WTA-Turnier in Linz wird auch 2020 stattfinden, und zwar zwischen dem 7. und 15. November. Das gab die WTA am Freitag bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2020, 15:10 Uhr

© GEPA Pictures Mit Jelena Ostapenko ist 2020 in Linz eher zu rechnen als mit Cori Gauff

Ist es der Start einer ganzen Flut an Turnieren, die die WTA wie aus dem Nichts für den Herbst noch aus dem Ärmel zaubert? Oder haben wir mit der Bekanntgabe, dass die Upper Austrian Open in Linz vom 7. bis zum 15. November stattfinden werden, bereits das Ende der Fahnenstange erreicht?

Zunächst einmal ist es erfreulich, dass ausgewählte Frauen in den kommenden Wochen doch noch ihrer Arbeit nachgehen dürfen. Die Veranstaltung in Linz hat Tradition, 2019 hat sich Cori Gauff im Endspiel gegen Jelena Ostapenko ihren ersten WTA-Titel geholt.

Neben Linz gibt es Stand jetzt allerdings nur noch eine Antrittsmöglichkeit für die WTA-Profis: vom 18. bis 25. Oktober in Ostrava. Knapp zwei Wochen Pause also gibt es zwischen den beiden Turnieren, da stellt sich natürlich die Frage, wer denn von den außereuropäischen Spielerinnen noch nach Ostrava und/oder Linz kommen wird.

Man darf davon ausgehen, dass Turnierchefin Sandra Reichel aber alle Hebel in Bewegung setzen wird, um den Fans in Linz wieder Spitzentennis zu präsentieren. Reichel plant mit 1.000 Zuschauern pro Spieltag. In der Qualifikation werden 24 Spielerinnen versuchen, einen Platz im 32-er-Hauptfeld zu erkämpfen. Auch 16 Doppel sind im Einsatz!

Vielleicht aber hat die WTA ja noch ein paar Turnier-Orte für das Saisonende 2020 im Ärmel, die sie nun peu á peu der Öffentlichkeit preisgibt.