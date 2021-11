WTA Linz: US-Amerikanerin Alison Riske holt sich dritten Karriere-Titel

Bei den Upper Austria Ladies Linz durfte sich die US-Amerikanerin Alison Riske nach einem Final-Erfolg über die Rumänin Jaqueline Cristian in die Siegerlisten eintragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.11.2021, 22:16 Uhr

© GEPA pictures Alison Riske setzte sich im Endspiel der Upper Austria Ladies Linz gegen die rumänische Lucky Loserin Jaqueline Cristian durch

Toller Erfolg für die US-Amerikanerin Alison Riske: Die 31-Jährige aus Pittburgh setzte sich im Endspiel des WTA-Tour-250-Events in Linz gegen die Rumänin Jaqueline Cristian nach intensiven 2:24 Stunden Spielzeit mit 2:6, 6:2 und 7:5 durch. Die an acht gereihte Nordamerikanerin hat mit ihrem Triumph bei den Upper Austria Ladies Linz ihren dritten Erfolg auf der WTA-Tour geholt. Ihre bisherigen Titel auf der Damentour hatte die Nummer acht des Hartplatz-Events in Österreich 2014 im chinesischen Tianjin und 2019 auf Rasen in 's-Hertogenbosch (Niederlande) eingesackt.

Die aktuell Weltranglisten-71. hatte mit der Lucky Loserin aus Südosteuropa jedoch ihre liebe Mühe, gerade in den heiklen Phasen spielte Cristian enorm druckvoll und suchte auch immer wieder den Weg ans Netz. Am Ende des Tages setzte sich jedoch die größere Routine der Nordamerikanerin durch. Die Nummer 100 des WTA-Rankings kann mit dem Turnierverlauf allerdings auch trotz des verlorenen Endspiels mehr als glücklich sein, profitierte sie doch von der Absage ihrer Landsfrau Sorana Cirstea, von einer Aufgabe der Schwedin Rebecca Peterson im Achtelfinale und einem w.o. der zweitgesetzten Simona Halep in der Vorschlussrunde.

Doppel an russisches Duo

Der Doppelwettbewerb in der oberösterreichischen Landeshauptstadt ging bereits am späten Nachmittag zu Ende. Dort setzten sich die auf drei gereihten Russinnen Natela Dzalamidze und Kamilla Rakhimova in zwei Sätzen 6:4, 6:2 gegen die Paarung Xinyu Wang / Saisai Zheng durch. Das chinesische Duo hatte in Runde eins die einzigen österreichischen Starterinnen Julia Grabher und Sinja Kraus 7:5, 6:0 aus dem Rennen genommen. Die an eins gesetzten Julia Lohoff aus Deutschland und Renata Voracova aus Tschechien scheiterten im Viertelfinale 3:6, 4:6 an Irina Khromacheva (Russland) und Lidziya Marozava (Weißrussland).

Hier das Einzel-Draw aus Linz.

Hier das Doppel-Draw aus Linz.