WTA Linz: Vekic putzt Yastremska, auch Mertens im Viertelfinale

Donna Vekic ist mit einem glatten Erfolg über Dayana Yastremska in das Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Linz eingezogen. Auch Elise Mertens gab sich keine Blöße.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.02.2024, 18:03 Uhr

© Getty Images Donna Vekic steht in Linz im Viertelfinale

Da war der Tank von Dayana Yastremska nach dem Erreichen des Halbfinales bei den Australian Open vergangene Woche wohl doch schon leer: Denn die Ukrainerin, die in Melbourne ja auch durch die Qualifikation musste, unterlag im Achtelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Linz Donna Vekic glatt mit 1:6 und 1:6. Die Kroatin war als Nummer drei gesetzt mit einem Freilos ins Turnier gestartet und trifft in der Runde der letzten acht auf Clara Burel, die gegen Katerina Siniakova in drei Sätzen gewann.

Ebenfalls weiter ist Elise Mertens, die am Sonntag noch gemeinsam mit Su-Wei Hsieh das Doppel beim ersten Major des Jahres gewonnen hatte. Mertens konnte beim 6:1 und 6:3 gegen Kerber-Bezwingerin Lucia Bronzetti voll überzeugen und spielt im Viertelfinale nun gegen Ansastasia Pavlyuchenkova.

Turnierfavoritin Jelena Ostapenko steigt heute Abend in das Spielgeschehen in Linz ein. Ostapenko bekommt es mit der Dänin Clara Tauson zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Linz