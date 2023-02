WTA Lyon: Alycia Parks schockt im Finale Caroline Garcia

Die 22-jährige US-Amerikanerin Alycia Parks hat sensationell das WTA-Tour-250-Turnier in Lyon gewonnen. Parks bezwang im Endspiel Lokalmatadorin Caroline Garcia mit 7:6 (7) und 7:5.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.02.2023, 18:09 Uhr

© Getty Images Alycia Parks hat in Lyon ihren ersten Turniersieg gefeiert

Die Tennisfans in Linz dürfen sich freuen: denn mit Alycia Parks kommt eine frisch gebackene Premieren-Siegerin auf der WTA-Tour nach Oberösterreich. Parks setzte sich im Endspiel des WTA-Tour-250-Turniers in Lyon sensationell gegen Favoritin und Loklamatadorin Caroline Garcia mit 7:6 (7) und 7:5 durch. Damit wird die US-Amerikanerin ein neues Karriere-Hoch erreichen - und ab morgen an Position 51 in den WTA-Charts geführt werden. Übrigens einen Rang hinter der 18-jährigen Tschechin Linda Noskova, die auch in Linz aufschlagen wird.

Parks wird in Linz übrigens gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina eröffnen, Noskova startet gegen Allison van Uytvanck aus Belgien.

In Hua Hin gab es ebenfalls eine Premiere zu feiern: Lin Zhu besiegte im Endspiel Lesia Tsurenko mit 6:4 und 6:4.