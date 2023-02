WTA Lyon: Caroline Garcia nach Stotterstart souverän, Shuai Zhang bereits ausgeschieden

Die topgesetzte Caroline Garcia steht beim WTA-250-Turnier in Lyon nach einem Dreisatzerfolg über Alison van Uytvanck im Viertelfinale. Die Titelverteidigerin und Nummer zwei des Events, Shuai Zhang, ist hingegen ausgeschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.02.2023, 21:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Caroline Garcia steht im Lyon-Viertelfinale

Caroline Garcia hat beim WTA-250-Turnier in Lyon den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Die Weltranglistenfünfte setzte sich vor ihrem Heimpublikum gegen Alison van Uytvanck nach schwachem Start letztlich ungefährdet mit 2:6, 6:0 und 6:1 durch. Am Freitag bekommt sie es mit der Italienerin Jasmine Paolini zu tun.

Die Nummer zwei des Turniers, Shuai Zhang, musste sich hingegen im Achtelfinale verabschieden. Die Titelverteidigerin unterlag Maryna Zanevska klar mit 2:6 und 0:6. Die Belgierin trifft nun auf Anastasia Potapova, die sich ihrerseits gegen Claude Burel mit 6:4, 4:6 und 6:3 behauptete. Zudem gelang am Donnerstag Danka Kovinic dank eines Dreisatzerfolges über Anna Bondar der Einzug in die Runde der letzten acht.

Deutsche Spielerin ist in Lyon keine mehr dabei. Sowohl Jule Niemeier als auch Tamara Korpatsch kassierten am Mittwoch Niederlagen. Beim Parallelevent in Hua Hin zog Tatjana Maria unterdessen ins Viertelfinale ein.

Das Einzel-Tableau in Lyon