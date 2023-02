WTA Lyon: Jule Niemeier und Tamara Korpatsch scheitern

Während sich Jule Niemeier im Achtelfinale des WTA-Hartplatz-Turniers in Lyon verabschieden musste, schied Tamara Korpatsch zum Auftakt aus.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.02.2023, 20:51 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier ist im Achtelfinale von Lyon ausgeschieden

Brav gekämpft aber am Ende doch verloren - so könnte das Fazit von Jule Niemeier im Achtelfinale der WTA-Tour-250-Veranstaltung in Lyon lauten: Die Dortmunderin verlor gegen die Kolumbianerin Camila Osorio nach 2:03 Stunden mit 6:7 (5) und 5:7. Die Südamerikanerin hatte in der ersten Runde die an drei gereihte Lokalmatadorin Alize Cornet in drei Sätzen bezwungen.

Bereits zuvor war Tamara Korpatsch an ihrer Auftaktaufgabe Alison Van Uytvanck gescheitert. Die 27-jährige Hamburgerin, aktuell auf Weltranglisten-Position 78 liegend, musste sich der lediglich zwei Ränge vor ihr klassierten Belgierin nach genau 1:30 Stunden miti 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Damit sind alle gestarteten deutschen Spielerinnen in der französischen Metropole ausgeschieden.

Hier das Einzel-Tableau aus Lyon.