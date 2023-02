WTA Lyon: Lokalmatadorin Caroline Garcia steht im Halbfinale

Die topgesetzte Caroline Garcia hat beim WTA-Turnier in Lyon das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2023, 20:41 Uhr

Garcia setzte sich am Freitagabend gegen die Italienerin Jasmine Paolini mit 7:5, 7:5 durch und steht damit zum zweiten Mal in Folge in der Vorschlussrunde in Lyon. Dort trifft sie am Samstag auf die Siegerin der Partie zwischen Camila Osorio und Linda Noskova.

Ebenfalls in der Runde der letzten Vier: die aufstrebende US-Amerikanerin Alycia Parks nach einem 7:5, 6:2-Sieg gegen Danka Kovinic; ihre Gegnerin um den Einzug ins erste WTA-Finale ist Maryna Zanevska (3:6, 6:1, 6:2 gegen Anastasia Potapova).

Garcia hatte im vergangenen Jahr ab dem Sommer einen tollen Lauf hingelegt und sich von einem Platz außerhalb der ersten 50 unter die Top 5 gespielt.

Ein Turniersieg in Lyon wäre der erste vor Ort für die Lokalmatadorin.

