WTA Lyon: Sofia Kenin stoppt Lauf von Anna-Lena Friedsam

Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin hat das WTA-Turnier in Lyon gewonnen. Die US-Amerikanerin besiegte Anna-Lena Friedsam mit 6:2, 4:6 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2020, 17:11 Uhr

© Getty Images Sofia Kenin hat in Lyon ihren zweiten Turniersieg 2020 gefeiert

1:49 Stunden dauerte das Endspiel in Lyon an, dann ging Kenin zum zweiten Mal in der laufenden Saison als Turniersiegerin vom Court. Zuvor hatte sie im Finale der Australian Open Garbine Muguruza besiegt, ebenfalls in drei Sätzen. Für Kenin war es der fünfte Karriere-Triumph, Anna-Lena Friedsam muss weiter auf ihren ersten warten. Dennoch geriet das Event für die Deutsche zum Erfolg - besiegte sie doch mit Kristina Mladenovic, Viktoria Kuzmova und im Halbfinale Daria Kasatkina drei gesetzte Spielerinnen.

In der WTA-Weltrangliste verbesserte sich Kenin damit um einen Rang auf Platz vier, ein neues Karriere-Hoch. Friedsam wiederum näherte sich den Top 100 an, wird ab Montag auf Position 106 geführt werden.