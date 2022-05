WTA Madrid: Emma Raducanu scheitert bereits im Achtelfinale an Anhelina Kalinina

Beim WTA-Tour-1000-Event in Madrid ist Emma Raducanu in der Runde der letzten 16 an der Ukrainerin Anhelina Kalinina knapp in drei Sätzen gescheitert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2022, 07:44 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu musste sich im Achtelfinale von Madrid der Ukrainerin Anhelina Kalinina in drei Sätzen geschlagen geben

So richtig ist die Karriere der Emma Raducanu abseits des US-Open-Sieges im Vorjahr noch nicht ins Laufen gekommen und beim WTA-Tour-1000-Event in Madrid ist die sehnsüchtig erwartete Bestätigung des Überraschungserfolgs von New York ebenfalls nicht erfolgt. Die Britin musste sich im Achtelfinale der Sandplatzveranstaltung der Ukrainerin Anhelina Kalinina 2:6, 6:2 und 4:6 geschlagen geben. Während sich Raducanu über die zahlreich vergebenen Chancen der Partie ärgern dürfte, darf sich die Slawin über ihre erste Viertelfinal-Teilnahme bei einem Turnier dieser Kategorie freuen.

Sorribes Tormo siegt weiter

Die an sechzehn gesetzte Kasachin Elena Rybakina sah gegen die Schweizerin Jill Teichmann kein Land und verlor nach lediglich 77 Minuten Spielzeit ganz klar 3:6 und 1:6. Die Mitteleuropäerin ist damit die nächste Gegnerin von Kalinina. Ihren Siegeszug fortsetzen konnte hingegen Lokalmatadorin Sara Sorribes Tormo. Die Zweitrunden-Bezwingerin von Naomi Osaka setzte sich gegen die Russin Daria Kasatkina 6:4, 1:6, 6:3 durch.

Die US-Open-Siegerin von 2019 Bianca Andreescu tat sich auch in ihrem zweiten Turnier in dieser Saison nicht leicht, überraschte zwar in Runde zwei mit einem 6:1,-6:1-Sieg über die sechstgesetzte Danielle Collins, scheiterte jedoch im Achtelfinale gegen die an zwölf gereihte Jessica Pegula mit 5:7 und 1:6. Die US-Amerikanerin ist vor ihrer nächsten Gegnerin Sorribes Tormo nicht nur aufgrund deren guter Form gewarnt - im Head-to-head zwischen den beiden führt die Ibererin mit 2:0.

