WTA Madrid: Gauff dreht Partie gegen Yastremska, Keys sicher weiter

Die beiden US-Amerikanerinnen Coco Gauff und Madison Keys haben beim WTA-1000-Turnier in Madrid die dritte Runde erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.04.2025, 22:17 Uhr

© Getty Images Coco Gauff gewann in drei Sätzen

Coco Gauff hat beim WTA-1000-Turnier in Madrid mit viel Mühe die dritte Runde erreicht. Die Weltranglistenvierte, die wie alle 32 gesetzten Spielerinnen zunächst von einem Freilos profitiert hatte, setzte sich am Donnerstagabend im Estadio Manolo Santana gegen die Ukrainerin Dayana Yastremska mit 0:6, 6:2 und 7:5 durch.

Gauff erwischte einen katastrophalen Start, wusste sich im zweiten Abschnitt aber deutlich zu steigern. Im dritten Satz verspielte die US-Open-Siegerin von 2023 mehrere deutliche Führungen und vergab beim Stand von 5:3 drei Matchbälle. Rund 20 Minuten später durfte Gauff dann aber doch noch über den Einzug in die dritte Runde jubeln.

Keys hat mit Bronzetti keine Probleme

Gauff trifft nun auf ihre Landsfrau Ann Li, die die an Position 25 gesetzte Kanadierin Leylah Fernandez etwas überraschend mit 6:4, 3:6 und 6:4 aus dem Turnier nahm. Eine Runde weiter ist auch Australian-Open-Siegerin Madison Keys, die gegen Lucia Bronzetti mit 6:4 und 6:3 gewann.

Schon am Nachmittag hatte Titelverteidigerin Iga Swiatek mit viel Mühe den Sprung in die dritte Runde geschafft. Am Freitag greift die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ins Turniergeschehen ein, die Belarussin trifft auf die Qualifikantin Anna Blinkova.

