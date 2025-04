WTA Madrid: Gauff und Andreeva fixieren Viertelfinal-Duell

Coco Gauff und Mirra Andreeva sind beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid ins Viertelfinale eingezogen, wo sie aufeinander treffen werden. Während Andreeva gegen Yuliia Starodubtseva erwartungsgemäß nicht allzu viele Probleme hatte, konnte sich Gauff nach überzeugender Leistung gegen Belinda Bencic mit 6:4 und 6:2 durchsetzen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.04.2025, 12:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff zeigte in Madrid gegen Belinda Bencic eine ihrer besten Saisonleistungen

Die Formkurve von Coco Gauff scheint langsam aber sicher nach oben zu zeigen. Im Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid rief die 21-Jährige jedenfalls eine ihrer besten Saison-Leistungen ab. Gegen Belinda Bencic erwischte Gauff den etwas besseren Start und kam beim Stand von 2:1 zu zwei Breakchancen, die die Schweizerin jedoch eindrucksvoll abwehrte. Wenig später schnappte die US-Amerikanerin bei der insgesamt fünften Möglichkeit endlich zu - nur, um gleich im Anschluss selbst wieder den Aufschlag abzugeben. Dank eines verunglückten Stops von Bencic holte sich Gauff schlussendlich den ersten Satz dennoch verdient mit 6:4.

Im zweiten Satz steigerte die Nummer vier des Turniers ihr Niveau noch einmal um ein Stück, während der 28-jährigen Schweizerin zu viele unerzwungene Fehler unterliefen. Eine schnelle 4:1-Führung für die US-Amerikanerin war die logische Folge. Gauff wackelte anschließend bei eigenem Aufschlag nur leicht und fixierte mit ihrem insgesamt vierten Break des Matches den überzeugenden 6:4, 6:2-Sieg. Im Head-to-Head mit der Olympiasiegerin von 2021 führt die US-Amerikanerin nun mit 3:2.

Andreeva ohne Probleme

Im Viertelfinale wird Gauff auf "teenage sensation" Mirra Andreeva treffen. Die 17-Jährige, die in dieser Saison bereits mit den Turniersiegen in Dubai und Indian Wells für Furore sorgte, setzte sich in ihrem Achtelfinale gegen die Ukrainerin Yuliia Starodubtseva durch.

Die Russin hatte bei dem 6:1, 6:4-Erfolg relativ wenige Probleme und dürfte aufgrund des bisherigen Saison-Verlaufs gegen Gauff leicht zu favorisieren zu sein. Im direkten Vergleich führt die US-Amerikanerin zwar mit 2:0, beide Begegnungen datieren jedoch aus dem Jahr 2023 (zweite Runde bei den French Open bzw. dritte Runde bei den US Open). Andreeva war zu diesem Zeitpunkt gerade erst 16 Jahre alt geworden.

Damen-Einzel-Tableau in Madrid