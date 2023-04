WTA Madrid: Jule Niemeier überrascht gegen Petra Kvitova

Jule Niemeier hat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid für eine Überraschung gesorgt: Die deutsche Nationalspielerin besiegte Petra Kvitova mit 7:6 (9) und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2023, 13:12 Uhr

© Getty Images Ganz starker Auftritt von Jule Niemeier in Madrid

Ganz starker Auftritt von Jule Niemeier beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid: Die Deutsche besiegte nach einer Spielzeit von 1:52 Stunden die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova mit 7:6 (9) und 6:1 und bekommt es in Runde drei entweder mit Elise Mertens aus Belgien oder der Kanadierin Rebecca Marino zu tun. Der Aufschwung von Niemeier hatte sich nach schwierigem Saisonstart schon beim Billie Jean King Cup in Stuttgart angekündigt, wo sie gegen Beatriz Haddad Maia erfolgreich blieb.

Ebenfalls bereits in Runde drei steht Maria Sakkari, die beim 6:4 und 6:4 gegen Arantxa Rus keine Probleme hatte.

Turnierfavoritin Iga Swiatek steigt gegen die Österreicherin Julia Grabher erst morgen in das Turnier in der Caja Magica ein.

