WTA Madrid Open: Laura Siegemund scheitert in der ersten Runde

Laura Siegemund verpasst den Einzug in die zweite Runde des WTA-Master-1000-Turniers in Madrid. Die Deutsche Spielerinn unterlag der Serbin Donna Vekic in zwei glatten Sätzen mit 6:1 und 6:2.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.04.2024, 14:42 Uhr

© Getty Images

Heute war für Laura Siegemund leider nicht der beste Tag und ihre Gegnerin nutzte das ohne Pardon. In zwei glatten Sätzen gewann Vekic und zieht somit in die zweite Runde des hochkarätig besetzten Turniers in Madrid ein. Als nächstes trifft die ungesetzte Serbin Donna Vekic auf die an fünf gesetzte Maria Sakkari.

Laura Siegemund hatte sich aufgrund ihrer Siege in der Qualifikation ein Ticket für das Hauptfeld des Masters sichern können. Die Deutsche gewann zuerst in drei Sätzen gegen die US-Amerikanerin Tyra Caterina Grant und danach gegen Carlota Martinez Cirez. Heute hat es allerdings spielerisch nicht für einen Sieg gereicht. Siegemund steht momentan auf Platz 83 der Weltrangliste und konnte erst kürzlich bei dem Billie Jean Kings Cup mit ihrer hervorragenden Leistung überzeugen und brachte durch ihren Sieg das deutsche Porsche Team in das Finale des Turniers.

