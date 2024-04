WTA Madrid: Osaka, Wozniacki, Raducanu und mehr - Tag zwei zündet bereits richtig

Obwohl an Tag zwei des WTA-Tour-1000-Events in Madrid noch keine gesetzten Damen in die Konkurrenz einsteigen, warten auf das Publikum schon richtig spannende Partien.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.04.2024, 21:16 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka steigt bereits am Mittwoch ins Turniergeschehen in Madrid ein

Die 1000er-Turniere bei Herren und Damen, die über zwei Wochen gehen, laufen zu Beginn oft etwas zahmer an. Kein Wunder, haben in Runde eins doch alle gesetzten Spielerinnen und Spieler ein Freilos, was bei jenen Kategorien jeweils 32 Profis entspricht. Doch bei der 2024er-Ausgabe gibt es im Damen-Wettbewerb schon zum Auftakt richtig spannende Partien zu bestaunen - den gleichzeitigen Comebacks zahlreicher Top-Damen sei Dank

Im Manolo Santana Stadium steigt Lokalmatadorin und Ex-Weltranglisten-Zweite Paula Badosa in den Ring. Die 26-Jährige, die beim letztwöchigen Hallen-Sandplatz-Event in Stuttgart im Achtelfinale aufgrund von Oberschenkelproblemen aufgeben musste, kämpft zur Eröffnung sowohl gegen ihre andauernden Schmerzen im Rücken als auch gegen Landsfrau Jessica Bouzas Maneiro, die aktuell Platz 93 im WTA-Ranking einnimmt. In Runde zwei würde die an neun notierte Lettin Jelena Ostalpenko warten.

Siegemund trifft auf Vekic

Zwei Herren-Partien später sollte dann ein richtiger Klassiker auf das Publikum warten - Caroline Wozniacki und Sara Errani lassen die Vergangenheit hochleben. Das erste Duell der beiden datiert aus dem Jahr 2007 - seitdem sind die Dänin und die Italienerin fünfmal aneinandergeraten. Zuletzt 2018 in Istanbul setzte sich Wozniacki 5:7, 6:3, 6:3 durch. Die Siegerin darf sich auf ein Match gegen die elftgesetzte Beatriz Haddad Maia freuen.

Im Arantxa Sanchez Stadium fordert die Ex-Weltranglisten-Erste Naomi Osaka die Belgierin Grete Minnen, danach trifft die Britin Emma Raducanu auf die Argentinieren Maria Lourdes Carle. Während Osaka bei einem Erstrunden-Erfolg auf die Russin Liudmila Samsonova treffen würde, dürfte sich Raducanu mit deren Landsfrau Veronika Kudermetova vergnügen.

Aus deutscher Sicht ist heute Laura Siegemund im Einsatz. Die 36-Jährige, die sich erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hat, misst sich zum Hauptfeld-Auftakt mit der Kroatin Donna Vekic. Bei einem Erfolg würde danach die an fünf geführte Griechin Maria Sakkari auf die Dame aus Filderstadt warten.

