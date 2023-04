WTA Madrid: Sabalenka marschiert - und spielt nun gegen eine 16-Jährige

Aryna Sabalenka ist mit kleineren Probleme in das Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Und bekommt es nun mit der erst 16-jährigen Mirra Andreeva zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2023, 18:14 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka bekommt es nun mit einer 15-Jährigen zu tun

Camilla Osorio hat sich tapfer gewehrt gegen Aryna Sabalenka in der dritten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid. Und tatsächlich hat Sabalenka in der jüngeren Vergangenheit schon deutlich einfachere Siege gefeiert. Am Ende stand aber ein 6:4 und 7:5 für die Belarussin auf der Anzeigetafel, die damit ins Achtelfinale einzog.

Dort bekommt Sabalenka nun eine interessante Aufgabe vorgesetzt: Mirra Andreeva, die junge Russin, setzte an ihrem 16. Geburtstag ihren Siegeszug auch gegen Magda Linette fort und gewann mit 6:3 und 6:3. Andreeva hat in diesem Jahr noch kein Match verloren: Bei zwei ITF-Turnieren und nun eben in der Qualifikation und den ersten drei Runden in Madrid. Vor dem Coup gegen Linette hatte Andreeva auch schon Leylah Fernandez und Beatriz Haddad Maia besiegt.

Ausgeschieden ist die French-Open-Siegerin von 2017, Jelena Ostapenko. Die Lettin ging gegen Liudmila Samsonova mit 2:6 und 0:6 unter. Keine Chance hatte auch Cori gauff gegen Paula Badosa. Die Spanierin setzte sich mit 6:3 und 6:0 durch.

