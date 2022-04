WTA Madrid: Simona Halep fertigt Paula Badosa in zwei Sätzen ab

Die Ex-Weltranglisten-Erste Simona Halep ließ beim WTA-Tour-1000-Event in Madrid der stärker eingeschätzten Paula Badosa keinerlei Chance.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 30.04.2022, 22:00 Uhr

© Getty Images Simona Halep nahm in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers in Madrid die Lokalmatadorin Paula Badosa aus dem Wettbewerb

Hat Simona Halep wieder zu alter Stärke zurückgefunden? Die Rumänin fertigte in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid die an zwei gesetzte Paula Badosa in lediglich 76 Minuten Spielzeit klar mit 6:3, 6:1 ab. Die in New York geborene Spanierin stand von Beginn der Partie weg auf verlorenem Posten, erspielte sich zwar über die gesamte Matchdauer sieben Breakchancen, konnte schlussendlich jedoch nur eine davon verwerten. Halep hingegen nahm der Weltranglisten-Zweiten gleich fünfmal das Service ab.

Auch Jabeur, Bencic und Azarenka weiter

Die ungesetzte 30-Jährige konnte in ihrer Karriere zweimal den Titel in der spanischen Hauptstadt holen - 2016 und 2017 schaffte sie den absoluten Erfolg, 2014 und 2019 verlor sie jeweils im Endspiel. Im Achtelfinale wartet nun entweder die US-Amerikanerin Coco Gauff oder die Kasachin Yulia Putintseva. Gegen beide möglichen Kontrahentinnen führt Halep im direkten Vergleich mit 2:0 Siegen.

Ebenfalls in der Runde der letzten 16 stehen Ons Jabeur, Belinda Bencic und Viktoria Azarenka. Alle drei gesetzten Spielerinnen mussten jedoch über die volle Distanz gehen, um ihre umkämpften Partien zu gewinnen. Jabeur setzte sich 7:5, 0:6, 6:4 gegen die Russin Varvara Gracheva durch, Azarenka behielt gegen die Slowakin Tamara Zidansek mit 3:6, 6:1, 6:3 die Oberhand und Bencic mühte sich gegen die Tschechin Karolina Muchova 6:3, 4:6, 7:5 in die nächste Runde.

