WTA Madrid: Simona Halep verliert gegen Elise Mertens, Aryna Sabalenka weiterhin gnadenlos

Simona Halep ist beim WTA-1000-Turnier von Madrid im Achtelfinale an Elise Mertens gescheitert. Die Belgierin trifft nun auf Aryna Sabalenka, die Jessica Pegula keine Chance ließ.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.05.2021, 16:49 Uhr

Nächste Enttäuschung für Simona Halep: Nachdem die Rumänin beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart im Halbfinale etwas überraschend an Aryna Sabalenka gescheitert war, setzte es beim WTA-1000-Turnier in Madrid eine noch frühere Niederlage. Die Weltranglistendritte musste sich Elise Mertens mit 6:4, 5:7 und 5:7 geschlagen geben.

Dabei hatte für Halep zunächst alles so gut ausgesehen: Die 29-Jährige führte im Estadio Manolo Santana bereits mit Satz- und Breakvorsprung, ehe ihrer belgischen Kontrahentin das Comeback in Durchgang zwei gelang. Auch im dritten Abschnitt lag die zweifache Grand-Slam-Siegerin zweimal mit Break voran, den letzten Punkt machte dennoch Mertens.

Während sich Halep und Mertens am größten Court der der Anlage über 2:30 Stunden duellierten, machte Aryna Sabalenka im Arantxa Sanchez Stadium kurzen Prozess. Die 22-Jährige benötigte lediglich 52 Minuten, um Jessica Pegula mit 6:1 und 6:2 zu besiegen. Sabalenka, die im Viertelfinale nun auf ihre gute Freundin und Doppelpartnerin Mertens trifft, gab in bislang drei Matches in der spanischen Hauptstadt somit nur zwölf Games ab.

Die beiden letzten Viertelfinaltickets spielen sich indes Jennifer Brady und Anastasia Pavlyuchenkova bzw. Maria Sakkari und Karolina Muchova aus. Schon am Montag hatten sich Ashleigh Barty, Petra Kvitova, Paula Badosa und Belinda Bencic in ihren Achtelfinapartien durchgesetzt.

