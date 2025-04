WTA Madrid: Spielt sich Coco Gauff in Madrid endlich aus der Krise?

Die Saison 2025 verlief für Coco Gauff bisher durchwachsen: Mit einer makellosen Bilanz führte sie das Team USA im Januar noch zum United-Cup-Titel und erreichte das Viertelfinale der Australian Open. Doch seitdem kämpft die US-Amerikanerin mit Formschwankungen und sucht nach ihrer Bestform.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 23.04.2025, 11:40 Uhr

© Getty Images Fragezeichen bei Coco Gauff

Ein starker Jahresauftakt mit Schattenseiten

Coco Gauff schloss zu Beginn der Saison beim United Cup nahtlos dort an, wo sie 2024 mit den WTA-Finals aufgehört hatte: mit einem Sieg. Auch bei den Australian Open zeigte die US-Amerikanerin starke Leistungen, bevor sie im Viertelfinale gegen Paula Badosa ausschied. Seitdem jedoch konnte sie nur fünf weitere Matches gewinnen und steht aktuell bei einer Saisonbilanz von 14 Siegen und 6 Niederlagen. Diese Formschwankungen führten dazu, dass sie in der Weltrangliste auf Platz 4 zurückfiel.

Technische Baustellen und mentale Herausforderungen

Experten wie Rick Macci, ehemaliger Coach von Serena Williams, sehen technische Schwächen in Gauffs Spiel als Hauptursache für ihre aktuellen Probleme. Insbesondere der Aufschlag und die Vorhand gelten als anfällig unter Druck. Macci sieht eine analytisch fundierte Überarbeitung von Gauffs Technik als wesentliche Lösung, um ihre langfristige Konkurrenzfähigkeit sicherzustellen. Gauff selbst zeigt sich nach außen hin optimistisch und betont, dass ihr jede Woche die Wende gelingen kann.

Madrid als Wendepunkt?

Das Sandplatzturnier in Madrid bietet für Gauff eine neue Chance, ihre Formkrise zu überwinden. Auf Sand hat sie bereits Erfolge gefeiert. Unter anderem steht ihr ein Finaleinzug bei den French Open 2022 und 2024 zu Buche, ein Halbfinale in Rom 2024 sowie der Doppeltitel in Paris 2024. In Madrid trifft sie in der zweiten Runde auf eine Qualifikantin, was ihr die Möglichkeit gibt, Selbstvertrauen zu tanken und sich auf mögliche Duelle gegen Topspielerinnen wie Wunderkind Mirra Andreeva, Stuttgart-Siegerin Jelena Ostapenko oder Sandspezialistin Iga Swiatek einzustimmen.

Fragezeichen auch bei den Mitfavoritinnen

Doch auch bei Gauffs Konkurrenz schwingen Unsicherheiten mit. Iga Swiatek ließ im verlorenen Stuttgart-Viertelfinale gegen Jelena Ostapenko deutlich Nerven erkennen. Aryna Sabalenka könnte nach den drei aufeinanderfolgenden Finals in Indian Wells, Miami und Stuttgart körperlich etwas angeschlagen sein. Ob außerdem mit Paolini, Badosa oder Rybakina zu rechnen ist, wird sich zeigen.

Hier das Einzeltableau der Damen