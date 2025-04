WTA Madrid: Swiatek nach Achterbahn-Sieg im Viertelfinale

Iga Swiatek ist mit einem mühsamen Drei-Satz-Erfolg gegen Diana Shnaider in das Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Auf ihre Gegnerin dort muss die Titelverteidigerin noch warten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.04.2025, 15:07 Uhr

© Getty Images Iga Świątek bleibt in Madrid auf Kurs

So richtig leicht geht Iga Swiatek bei diesen Madrid Open 2025 nichts von der Hand. Wobei: Der erste Satz gegen Diana Shnaider lief mit dem 6:0 dann doch wieder so, wie es Swiatek vor allem in den früheren Runde eines Turniers öfter der Fall ist. Danach aber wurde es wieder kompliziert, Shnaider gewann den zweiten Durchgang mit 7:6 (3). Ein frühes Break i der Entscheidung rettete Swiatek dann aber zum 6:4 über die Ziellinie.

Wie schon in den Partien gegen Alexandra Eala und Linda Noskova zuvor zeigte sich Swiatek auch gegen Shnaider extrem fehleranfällig. Dazu kam ein starker Wind, der an diesem Dienstag aber natürlich beide Spielerinnen beeinflusste. Letztlich durfte aber die Favoritin jubeln - auch wenn dieser Jubel gewohnt zurückhaltend ausfiel.

Im Viertelfinale trifft Swiatek nun entweder auf Donna Vekic oder Madison Keys. Die zweite Partie der Runde der letzten acht steht für die untere Hälfte ja schon seit gestern fest: Denn da haben sich Mirra Andreeva und Coco Gauff schon gestern ein Duell erspielt.

In der oberen Hälfte stehen noch alle Achtelfinalpartien aus. Diese werden aber noch heute ausgetragen. Turnierfavoritin Aryna Sabalenka bekommt es dann mit der US-Amerikanerin Peyton Stearns zu tun.

