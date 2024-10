WTA: Maria Sakkari verkündet vorzeitiges Saisonende

Maria Sakkari hat die Saison 2024 wegen anhaltender Schulterprobleme vorzeitig beendet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.10.2024, 20:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Maria Sakkari wird erst 2025 auf den Court zurückkehren

Maria Sakkari wird 2024 nicht mehr auf den Matchcourt zurückkehren. Wie die Griechin via Social Media bekanntgab, muss sie die laufende Spielzeit aufgrund anhaltender Probleme mit ihrer rechten Schulter vorzeitig beenden. Für die 29-Jährige endet die Saison damit mit einer weiteren Enttäuschung.

Sakkari konnte im gesamten Kalenderjahr 2024 keinen Titel holen und kam bei keinem der vier Grand-Slam-Turniere über die dritte Runde hinaus. Bei den US Open in New York, wo sie ihren bis dato letzten Auftritt absolvierte, musste die Griechin in der ersten Runde wegen ihrer Schulterverletzung sogar aufgeben.

In der Weltrangliste liegt Sakkari, die 2023 das WTA-1000-Turnier in Guadalajara für sich entschieden hatte, mittlerweile nur mehr auf Rang 22. “Ich werde stärker und schmerzfrei zurückkommen”, versprach die 29-Jährige ihren Fans. Ihr Comeback will Sakkari Anfang des kommenden Jahres in Australien geben.