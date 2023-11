WTA: Martina Navratilova - Hier können Swiatek, Sabalenka, Gauff noch zulegen

Luft nach oben ist immer. Die sieht Martina Navratilova auch bei Iga Swiatek, Aryna Sabalenka und Coco Gauff.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2023, 17:57 Uhr

Martina Navratilova sieht bei den Top Drei noch Luft nach oben

Die Off-Season auf der WTA-Tour ist ja doch bedeutend länger als bei den Männern, was allen Interessierten die Chance gibt, noch ein klein wenig mehr zu reflektieren. Und so hat sich auch die große Martina Navratilova für die WTA ein paar Gedanken gemacht über jenes Trio, das in diesem Jahr die Geschicke auf der WTA-Tour am meisten beeinflusst hat (bei allem Respekt für Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova): Iga Swiatek, Aryna Sabalenka und Coco Gauff.

Swiatek hat die French Open gewonnen, das Jahr an Position eins abgeschlossen. Sabalenka konnte in Melbourne ebenso endlich als Grand-Slam-Championesse anschreiben wie Gauffin Flushing Meadows. Eine Legende wie Martina Navratilova weiß aber: Luft nach oben ist immer. Und also hat sie ein paar Vorschläge parat …

Zu Iga Swiatek: „Ich glaube, mein Ziel wäre es, mehr ans Netz zu gehen. Ich meine, sie ist darin viel besser geworden, aber sie hat an der Volley-Front noch einen weiten Weg vor sich. Vor allem beim ersten Flugball, dem Übergangs-Volley, dem wahrscheinlich schwierigsten Schlag im Tennis.

Zu Aryna Sabalenka: „Ich glaube, sie kann ihre Beinarbeit immer noch ein bisschen verbessern, schneller vom Fleck kommen, ein bisschen explosiver werden. Sie muss sich darauf konzentrieren, in die Position zu kommen, um ihre mächtigen Schläge anzubringen. Weil wenn sie richtig steht, ist sie tödlich.

Zu Coco Gauff: Was passiert mit der Vorhand? Wird sie beginnen, die Vorhand mehr der Linie entlang zu schlagen oder eher cross zu spielen? Spät in der Saison ist mir aufgefallen, dass sie diese hohen Vorhandbälle öfter geschlagen hat. Ich freue mich wirklich darauf, was Brad (Gilbert, d.Red.) zu tun plant.