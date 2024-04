WTA-Masters Madrid: Mirra Andreeva nimmt Vondrousova raus

Mit einer überzeugenden Leistung besiegte Mirra Andreeva in der dritten Runde des WTA-1000er-Turniers in Madrid die Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.04.2024, 19:15 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva kommt immer besser in Schwung und besiegte in Madrid Marketa Vondrousova.

In ihrer ersten Begegnung auf der Tour traf die an Nr. 7 gesetzte Tschechin Marketa Vondrousova auf die Teenagerin Mirra Andreeva. Von Beginn an zeigte die Russin keine Furcht vor der amtierenden Wimbledon-Siegerin und startete mit einer schnellen 4:1-Führung. Im Anschluss leistete sich die 16-jährige ihre einzige Schwächephase im Match und musste sogar den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen. Beim Stand von 5:5 nutzte sie ihre dritte Break-Chance im Game und servierte anschließend souverän zum Gewinn des ersten Durchgangs aus.

Auch im zweiten Akt legte Andreeva furios los und sicherte sich die ersten vier Spiele. Im Gegensatz zum ersten Satz blieb die Weltranglisten-43. weiter auf dem Gaspedal und siegte nach 76 Minuten mit 7:5, 6:1.

Im Achtelfinale sieht sich die ungesetzte Andreeva der an Nr 12 gelisteten Italienerin Jasmine Paolini gegenüber, die sich mit 6:3, 6:2 gegen die ehemalige WTA-Weltmeisterin Caroline Garcia aus Frankreich durchsetzen konnte. Nach dem erfolgreichen Abschneiden bei den Australian Open mit dem Einzug ins Achtelfinale nahm sich die russische Teenagerin nach den Auftaktniederlagen bei den 1000er-Events in Dubai und Indian Wells eine mehrwöchige Turnierauszeit und kehrte mit dem Erreichen des Viertelfinals im französischen Rouen auf die Tour zurück.

Kasatkina siegt im russischen Duell

Ebenfalls in der Runde der letzten 16 steht die an Nr. 10 gelistete Daria Kasatkina. Gegen ihre russische Landsfrau Anastasia Pavlyuchenkova, gesetzt an Position 20, behielt die 26-jährige nach zwei hartumkämpften Sätzen in knapp zwei Stunden mit 7:6 (5), 7:5 die Oberhand und trifft im Achtelfinale auf Yulia Putintseva aus Kasachstan.

