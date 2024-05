WTA-Masters Rom: Gauff bezwingt Zheng zum Einzug ins Halbfinale

Nach ausgeglichenem ersten Durchgang dominierte Coco Gauff ihre Viertelfinal-Begegnung beim WTA-Masters-Event in Rom gegen die Chinesin Qinwen Zheng immer deutlicher und siegte in zwei Sätzen zum Halbfinaleinzug gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.05.2024, 22:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Mit einem Zweisatz-Erfolg gegen Qinwen Zheng spielt sich Coco Gauff ins Halbfinale von Rom.

In ihrer ersten Begegnung auf der Tour traf die US-Amerikanerin Coco Gauff im Viertelfinale des WTA-Masters-Turniers auf die Chinesin Qinwen Zheng, die nach dem gestrigen „Prestige-Sieg“ gegen die vierfache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan vor Selbstvertrauen strotzte.

Die an Nr. 3 gesetzte Gauff versuchte von Beginn an, das Tempo hoch zu halten, wurde aber von der couragiert aufspielenden Zheng meist in lange und intensive Rallyes verwickelt. So entwickelte sich im ersten Satz ein Match, das sich komplett auf Augenhöhe abspielte. Nachdem die 20-jährige Gauff im achten Game ihren vierten Break-Ball nutzen konnte, gab sie postwendend nach Auslassen eines Satzballs ihr eigenes Aufschlagspiel ab, womit die Entscheidung in den Tiebreak vertagt wurde. Dort behielt die US-Open-Siegerin mit 7:4 die Oberhand.

Mit dem Momentum des Satzgewinns schaffte Gauff das erste Break in Satz 2 und bestätige dieses im Anschluss souverän. Im weiteren Verlauf des zweiten Akts konnte sie ihrer an Nr. 11 geführten Gegnerin ein weiteres Mal das Service abnehmen und fixierte mit einer artistischen Einlage, bei der sie einem zu lang geschlagenen Ball ihrer Gegnerin ausweichen musste den 7:6 (4), 6:1-Erfolg nach 1:48 Stunden.

Im Halbfinale trifft die Weltranglisten-3. auf die aktuelle Branchenführerin Iga Swiatek aus Polen, die sich in ihrem Viertelfinale gegen die US-Amerikanerin Madison Keys in 77 Minuten glatt mit 6:1, 6:3 durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Rom