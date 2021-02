Australian Open Finale: Osaka holt vierten Grand-Slam-Titel mit Sieg gegen Brady

Naomi Osaka hat ihren vierten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier geholt. Die Japanerin schlug im Finale der Australian Open 2021 die US-Amerikanerin Jennifer Brady mit 6:4 und 6:3. Hier der Liveticker zum Nachlesen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.02.2021, 11:04 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka am Samstag in Melbourne

Man würde sich nur an die Siegerinnen erinnern, nicht an die Finalistinnen. Das hatte Naomi Osaka nach ihrem Einzug in das Endspiel der Australian Open 2021 gesagt. Mit dieser Einstellung hätte sie im Übrigen all ihre bisherigen Major-Finali bestritten - und gewonnen. So auch am Samstag in Melbourne: Osaka setzte sich in einem nur selten hochklassigen Match gegen Jennifer Brady mit 6:4 und 6:3 durch.

Osaka begann zwar etwas nervös, legte dennoch mit einem Break zum 3:1 vor. Brady kam zurück, glich auf 3:3 aus. Für die US-Amerikanerin war es die erste Teilnahme an einem Grand-Slam-Finale, sie zeigte gegen Ende des ersten Satzes Nerven. Beim Stand von 4:5 hatte Brady sich ein 40:15 erspielt, gab allerdings mit vier vermeidbaren Fehlern nicht nur das Spiel, sondern auch den Satz aus der Hand.

Osaka gewinnt zum zweiten Mal in Melbourne

Auch in Durchgang zwei gelang Osaka ein frühes Break, diesmal zum 2:0. Das nächste folgte zum 4:0, Osaka spielte nun so, wie man das vor dem Endspiel aufgrund ihrer Erfahrung in so großen Endspielen eigentlich erwartet hatte. Brady allerdings gab sich noch nicht auf, schaffte ein Re-Break zum 1:4. Nach einem glatten Aufschlagspiel hoffte die Außenseiterin auf ein Comeback, Osaka hielt ihr Service aber zum 5:2.

Damit holte sich Naomi Osaka also zum zweiten Mal nach 2019 den Titel in Melbourne. Darüber hinaus hat sie 2018 und 2020 bei den US Open triumphiert. Bemerkenswert an ihrem Sieg in diesem Jahr: Im Achtelfinale gegen Garbine Muguruza musste die spätere Championesse zwei Matchbälle abwehren.

